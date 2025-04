jeromec1

NON !!

L’encryption des messages RCS de bout en bout en bout (E2EE) s’appuie sur le « Rich Communication Services (RCS) Universal Profile 3.0 » que la GSMA vient de publier en mars 2025.

Apple et Google ont annoncé qu’ils implémenteraient ce standard d’E2EE dans le futur, mais ce n’est pas encore le cas, et ce n’est pas dans iOS 18.4.

La page d’aide d’Apple sur l’identification des messages dit « Apple a mis en place les RCS en se basant sur les normes en vigueur dans ce secteur. Les messages RCS ne sont pas cryptés de bout en bout, ce qui signifie qu’ils ne sont pas protégés contre un tiers qui chercherait à les lire lors du transit d’un appareil à un autre. »

Pour le moment, les messages RCS entre téléphones Android ne sont encryptés de bout en bout que si émetteur et destinataire utilisent un client Google. Ça va changer quand Google adoptera le standard nouvellement publié par la GSMA.

Par ailleurs « Avec iOS 18.4, vos messages entre iPhone et Android sont enfin chiffrés » est faux d’une encore autre manière : en France, tout le monde utilise WhatsApp (ou SIgnal) pour échanger des messages entre iPhone et Android et ils sont bien déjà encryptés de bout en bout.