Google a annoncé que plus d'un milliard de messages RCS sont désormais envoyés chaque jour aux États-Unis, selon les données collectées sur les 28 derniers jours. Cette augmentation significative coïncide avec l'adoption du RCS par Apple sur iPhone en 2024, facilitant ainsi les échanges enrichis entre utilisateurs Android et iOS. Même si les contacts Android apparaissent toujours sous la forme de bulles vertes, les conversations sont dorénavant plus modernes, avec la gestion des groupes ou des réactions. La prise en charge par Apple du standard est limitée, mais cela fonctionne globalement bien aujourd'hui.

Avant cette intégration, le RCS était déjà largement utilisé sur Android. En novembre 2023, Google avait indiqué que son application Messages, principale interface pour le RCS sur Android, comptait plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels. L'adoption par Apple a toutefois permis d'étendre considérablement la portée de cette technologie de messagerie enrichie.

Malgré cette progression, le RCS reste encore en deçà des volumes de SMS/MMS, estimés à environ six milliards de messages envoyés quotidiennement aux États-Unis, mais le SMS est voué à disparaitre. Les opérateurs autour du monde adoptent largement cette technologie, et le renouvellement des smartphones va entrainer la chute du SMS dans les prochaines années. Reste le sujet du chiffrement des conversations, pour le moment disponible chez Google Message, mais pas avec iOS. La prochaine version du standard RCS intégrera le chiffrement par défaut des échanges, et Apple devrait logiquement l'adopter pour renforcer la sécurité de ses utilisateurs.