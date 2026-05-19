Se dirige-t-on vers une catastrophe cyber en marge du Mondial de foot ? C'est ce qu'on peut évidemment redouter, alors que le début de la compétition sportive la plus suivie de la planète avec les Jeux olympiques démarre le 11 juin prochain, avec le match opposant le Mexique, l'un des pays hôtes avec les États-Unis et le Canada, à l'Afrique du Sud. Le spécialiste de la sécurité informatique, CheckPoint, nous informe ce mardi 19 mai de la hausse des domaines considérés comme malveillants ou suspects et nouvellement enregistrés avec les mots clés « FIFA » ou « Coupe du monde ».