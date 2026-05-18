On pourrait presque ne plus s'affoler face à tant de vols de données, dont certaines doivent déjà être en double, en triple voire plus, sur les forums cybercriminels. Sauf qu'ici, nous parlons d'acteurs du tourisme, avec des dates de séjour, des informations relativement nouvelles, pour peu qu'elles soient récentes. Un cybercriminel qui connaît le nom d'un vacancier, son hébergement et ses dates de séjour peut lui envoyer un faux e-mail de confirmation, un SMS usurpant l'identité de son camping ou une demande de paiement frauduleuse, pour le piéger et l'arnaquer. Les bases dérobées ici seraient extrêmement fournies. Mais il y a pire, comme risque !