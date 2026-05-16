Le hacker ChimeraZ a revendiqué hier sur un forum cybercriminel le vol d'une base de données de 900 Mo au format JSON, attribuée à la plateforme de réservation La France du Nord au Sud, filiale de Maeva & Co. Pierre & Vacances-Center Parcs a confirmé l'incident le même jour et déposé plainte contre X.

Selon le groupe, 1,6 million de réservations ont été exposées, ainsi qu'un historique pouvant remonter à dix ans, alors que le pirate revendique 4 575 065 profils clients, 38 945 hébergements et des données qui remonteraient jusqu'à 2005.

Aucune donnée bancaire ni adresse e-mail n'ont en revanche fuité, mais les noms, prénoms, dates de naissance, numéros de téléphone, dates et lieux de séjour, ainsi que les commentaires laissés par les vacanciers ont été aspirés.