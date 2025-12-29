Mais alors, quelles informations ont fuité ? L'e-mail envoyé aux clients liste cinq catégories de données potentiellement consultées. Il y a les nom et prénom, les date de naissance, adresses postale et électronique, et numéro de téléphone fixe et mobile. L'entreprise précise que « les autres informations ou documents stockés » sur son espace client ne seraient pas concernés, sans toutefois détailler lesquels. Rien n'indique que les données bancaires ont été exposées.