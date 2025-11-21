Alerte fuite de données chez Colis Privé : quels risques pour les clients ?

Pour limiter les risques, il est bien évidemment conseillé d’ignorer tout message réclamant un paiement ou des informations personnelles sous prétexte de livraison. Dans le doute, on vérifiera systématiquement l’origine du contact et on privilégiera l’activation de l’authentification à deux facteurs sur les services en ligne.

Aujourd'hui encore, le ministère de l'Intérieur publiait une alerte sur une arnaque au SMS commençant par la fameuse formule : "Bonjour, c'est le livreur".

Dans son message, Colis Privé dresse ainsi une liste de conseils et de réflexes à adopter :

- Restez attentif aux e-mails, SMS ou appels vous demandant des informations personnelles ou vous incitant à cliquer sur un lien, et vérifiez toujours l’identité de l’expéditeur en cas de doute.

- Utilisez des mots de passe forts et uniques pour chacun de vos comptes et activer la double authentification (MFA) lorsque cette option est disponible ;

- Ignorez tout message demandant un paiement : Colis Privé ne vous demandera jamais de payer.

Aucune information n'a été communiquée sur l'ampleur de cette fuite et le nombre de clients affectés.