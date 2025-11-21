Le ministère de l'Intérieur vient d'alerter sur une arnaque au SMS qui recommence à être diffusée en masse, et qui commence par la fameuse formule « Bonjour, c'est le livreur ».
On ne vous dira pas que cette escroquerie est inédite, mais elle est bien de retour et pourrait encore faire de nombreuses victimes alors que s'amorce la période des fêtes de fin d'année 2025. « Bonjour, c'est le livreur, votre colis ne rentrait pas dans la boîte aux lettres... » Derrière ce SMS d'apparence anodine, se cache l'une des arnaques les plus répandues en France depuis trois ans. Le ministère de l'Intérieur a aujourd'hui publié une alerte en relayant notamment les recommandations de Cybermalveillance.gouv.fr.
Une arnaque aux faux-airs de légitimité, ce qui la rend plus dangereuse encore
Le piège, qui s'apparente à du phishing, est toujours bien ficelé. Vous recevez un SMS d'un numéro mobile classique, qui commence par 06 ou 07, qui mime le langage d'un livreur pressé. Le message évoque un colis qui « ne rentrait pas » dans votre boîte aux lettres et vous invite à choisir un point relais. Le lien contenu dans le SMS commence par « mondialrelay », le célèbre spécialiste de la livraison, mais attention au détail, car il s'agit de « mondialrelay-relayeur » ou « mondialrelay-pbs-fr », et non du véritable « mondialrelay.fr ».
Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous débarquez sur un site bluffant de réalisme. Tout est pensé pour endormir votre méfiance, avec le logo officiel, les couleurs de la marque et même le captcha de sécurité. Le site vous demande d'abord de résoudre un captcha, histoire de vous convaincre de sa légitimité. Puis vient le formulaire de « modification de livraison », avec un numéro de colis totalement fictif.
Arrive ensuite la demande fatale, qui consiste à régler environ 2 euros de « frais de réexpédition ». Or, comme le rappellent Mondial Relay mais aussi La Poste et Chronopost sur leurs sites officiels, la reprogrammation d'une livraison est toujours gratuite. Ce petit paiement n'est qu'un prétexte pour récupérer vos coordonnées bancaires complètes, qui seront exploitées dans les heures suivantes par des escrocs pratiquant la fraude au faux conseiller bancaire.
Comment se protéger des arnaques SMS aux faux colis
Il est impératif de ne pas tomber dans le piège, d'autant plus qu'il existe des recommandations qu'il faut connaître et qu'il faut diffuser, surtout qu'elles restent simples à suivre. D'abord, ne cliquez jamais sur un lien contenu dans un SMS suspect. Si vous attendez réellement un colis, rendez-vous directement sur le site officiel du transporteur avec votre numéro de suivi. Vérifiez systématiquement l'URL qui s'affiche. Un simple tiret dans l'adresse doit vous alerter.
Si vous recevez ce type de message frauduleux, transférez-le immédiatement au 33700, le service gratuit de signalement des SMS d'arnaque. Vous pouvez aussi le signaler sur la plateforme dédiée, puis bloquer le numéro. Ces signalements permettent de faire fermer les sites frauduleux et de bloquer les numéros utilisés par les escrocs.
En cas de clic malheureux avec transmission de vos données bancaires, vous devez réagir vite. Faites opposition immédiatement auprès de votre banque, déposez plainte et signalez les faits sur la plateforme Perceval, du Ministère de l'Intérieur. Restez particulièrement vigilant les jours suivant, car les données volées sont généralement exploitées rapidement pour des arnaques au faux conseiller bancaire, où un escroc se fait passer pour votre banque afin de vous soutirer davantage d'argent.