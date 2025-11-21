Le piège, qui s'apparente à du phishing, est toujours bien ficelé. Vous recevez un SMS d'un numéro mobile classique, qui commence par 06 ou 07, qui mime le langage d'un livreur pressé. Le message évoque un colis qui « ne rentrait pas » dans votre boîte aux lettres et vous invite à choisir un point relais. Le lien contenu dans le SMS commence par « mondialrelay », le célèbre spécialiste de la livraison, mais attention au détail, car il s'agit de « mondialrelay-relayeur » ou « mondialrelay-pbs-fr », et non du véritable « mondialrelay.fr ».