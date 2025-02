Palou

Lonely: Lonely: j’ai fait livrer un colis d’une valeur de 2239,96€ qui m’a été soi-disant perdu à ce jour ils m’ont remboursé 301€ comme si mon colis valait ce montant

Beaucoup de blabla pour pas grand chose. Comme beaucoup vous envoyez « au moins cher possible ». Mais si vous envoyez « réellement » au bon tarif ET avec l’assurance correspondante, il n’y a pas ce genre de souci.

De plus, quand j’interroge des gens sur ce sujet de Chonopost, qu’on rentre dans les détails des colis, on s’aperçoit que la plupart du temps ce n’est PAS du Chronopost mais une autre société de transport de colis. Mais c’est tellement facile de taper sur Chronopost car il y a le mot ‹ post › à la fin, taper sur un fonctionnaire ou assimilé est tellement à la mode depuis quelques temps, des hommes et femmes à abattre …

(précision : je n’ai aucune action chez eux)