Quand un ransomware frappe votre entreprise, vous devez agir rapidement tout en respectant les règles légales. La première obligation concerne les données personnelles. Au moindre risque pour les droits et libertés des personnes, vous devez notifier la CNIL dans un délai de 72 heures. Cela s’applique dès qu’un rançongiciel bloque ou compromet des fichiers contenant des données personnelles de vos clients, collaborateurs ou partenaires. Mais c'est surtout obligatoire si vous avez contracté une assurance spécifique « cyber ». Et si vous ne le faites pas, alors vous êtes passible de sanction, conformément à l'article 33 du RGPD.

D'ailleurs, son bilan de cinq années de RGPD, la CNIL relève que ce sont les attaques par ransomware qui reviennent dans le plus grand nombre de déclarations d’incidents. Sachez par ailleurs que même en cas d’attaque externe, votre entreprise et vous êtes responsables de la protection des données. Vous devez donc recenser et relater chaque étape de votre réponse.

En plus de la CNIL, n’hésitez pas à consulter Cybermalveillance.gouv.fr pour vous guider dans votre démarche. Il vous indique par exemple que porter plainte permet de conserver les preuves et de documenter l’incident. Par exemple, si vous effectuez un paiement de rançon sans avoir suivi le protocole indiqué, vous compromettez la prise en charge par votre assureur.



Aucune règle française n’interdit directement de payer une rançon. Toutefois, sachez que vous prenez des risques juridiques si vous transférez des fonds vers un groupe criminel ou une entité sous sanctions internationales. Payer n’offre aucune protection contre les nouvelles attaques et ne diminue pas votre responsabilité légale. Dans une étude récente, 78 % des entreprises ayant payé une rançon subissent ensuite une nouvelle attaque.

Vous devez également mesurer la responsabilité du dirigeant. Lorsque le paiement vise à préserver l’intérêt de l’entreprise, le droit français n’assimile pas ce choix à un abus de biens sociaux. En revanche, si le cybercriminel cible personnellement le dirigeant et que le paiement intervient sur les fonds de la société, le risque juridique change de nature.

Enfin, gardez à l’esprit que d’autres pays sont bien plus stricts. Aux États-Unis, le paiement de rançon peut exposer à des sanctions lorsque les fonds transitent vers des groupes figurant sur des listes de sanctions. Même une entreprise française peut se retrouver concernée si elle utilise des services financiers ou techniques soumis au droit américain.