Dans le détail, ESET décrit PromptLock comme un ransomware à deux étages. D’un côté un module principal statique écrit en Go, chargé de communiquer avec un serveur qui héberge un modèle de langage accessible via l’API Ollama et de porter une série de prompts codés en dur. De l’autre des scripts Lua générés à la volée par ce modèle, jamais contenus tels quels dans le binaire.

Les scripts Lua ainsi générés servent à énumérer le système de fichiers, analyser les données trouvées, choisir ce qui mérite d’être exfiltré ou chiffré et, dans certains cas, décider de détruire des informations. Au lieu d’embarquer toutes ses routines de découverte et de chiffrement, PromptLock délègue donc une partie du travail au modèle, puis exécute immédiatement le code produit sur la machine compromise. ESET insiste d’ailleurs sur ce caractère adaptatif. Le malware ne se contente pas de dérouler une liste d’étapes figées, il s’appuie sur le modèle pour piloter ses choix et pour corriger ses erreurs. Chaque fois qu’un script échoue ou ne se comporte pas comme prévu, PromptLock renvoie les journaux d’exécution au modèle, qui reçoit la consigne de réécrire le code en s’appuyant sur ce retour avant un nouvel essai.

Comme les réponses d’un modèle de langage ne sont pas déterministes, deux victimes peuvent se retrouver avec des scripts sensiblement différents, même si l’intention de l’attaque reste la même. Pour les solutions de sécurité qui misent encore beaucoup sur la reconnaissance de morceaux de code réutilisés d’une victime à l’autre, cela complique la donne, parce qu’il devient plus difficile de reconnaître qu’il s’agit à chaque fois de la même menace et de regrouper toutes ces variantes derrière une seule et même signature.

ESET ne présente pourtant pas PromptLock comme la nouvelle arme absolue des gangs de ransomware. Les chercheurs estiment qu’il s’agit très probablement d’une preuve de concept, en relevant notamment que l’échantillon utilise une adresse bitcoin historiquement associée à Satoshi Nakamoto (le pseudonyme du ou des créateurs du Bitcoin), donc inutilisable dans une véritable opération d’extorsion. Une équipe de l’université de New York est ensuite venue confirmer qu’il s’agissait bien de leur prototype académique.