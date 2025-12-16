Le cas de Lumma Stealer montre toute la volatilité de cet univers souterrain. Alors qu'il avait été démantelé par Microsoft et Europol il y a quelques mois, le voleur d'informations (ou infostealer) a bien tenté deux timides retours avant de s'effondrer, avec des détections en baisse de 86% au second semestre. Son vecteur principal, le cheval de Troie HTML/FakeCaptcha utilisé dans les attaques ClickFix, a quasiment disparu des radars ESET. Une victoire fragile, mais que les pros de la cybersécurité accueillent bien volontiers.