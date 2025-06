SnakeStealer, également connu sous le nom de Snake Keylogger, n'en demandait pas tant et saisit l'opportunité avec brio. Ce malware .NET (donc développé avec le framework .NET de Microsoft), n'est pas nouveau puisqu'il est apparu en 2019. Il est commercialisé depuis Telegram et combine l'enregistrement de frappe (ou keylogger), le vol d'identifiants, les captures d'écran et la collecte de données du presse-papiers. Une panoplie complète à disposition des cybercriminels.