Dans une TPE, le numérique fait tourner la boutique. De la facturation à la gestion des stocks, en passant par les échanges clients, tout passe par un ordinateur ou un smartphone. Quand un rançongiciel bloque les fichiers ou qu’un mot de passe fuit, la machine s’arrête net.

Selon Cybermalveillance.gouv.fr, 78 % des TPE françaises reconnaissent ne pas disposer d’un budget dédié à la cybersécurité. Pourtant, une entreprise sur six subit chaque année une attaque majeure. Pas besoin de chiffres plus parlants : le risque existe déjà dans les messageries et les tableurs du quotidien.

Un budget sécurité n’a rien d’un chantier démesuré. Il s’agit d’un outil pour garder la main sur ses données et éviter de perdre plusieurs jours d’activité. Encore faut-il savoir par où commencer, et combien investir sans gaspiller.