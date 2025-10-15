Parce qu’une base de données, une machine virtuelle, un poste utilisateur ou une application cloud n’ont ni les mêmes contraintes, ni les mêmes outils, adapter la stratégie de sauvegarde à chaque type d’environnement, c’est éviter de multiplier les copies inutilisables ou incomplètes.

Les systèmes métiers et les bases de données doivent être sauvegardés dans un état stable, afin que toutes les informations soient cohérentes au moment de la restauration. Les environnements virtualisés ou conteneurisés nécessitent des sauvegardes capables de relancer l’ensemble des services tels qu’ils étaient, sans perte de configuration ni de données. Gardez en tête que les applications SaaS embarquent des outils souvent trop limités, auxquels il est conseillé d’adosser une solution dédiée pour garantir des sauvegardes sur le long terme et restaurer précisément les éléments nécessaires.

Et puisqu’une perte ne concerne pas toujours les serveurs, les postes de travail et terminaux doivent également faire partie du plan. Pensez donc à sauvegarder les répertoires essentiels et prévoir une restauration encadrée pour aider à relancer rapidement l’activité après un incident.