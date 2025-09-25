Dans la majorité des cas, notamment chez les grandes suites professionnelles comme Microsoft 365 ou Google Workspace, les fichiers sont par défaut chiffrés après leur arrivée sur les serveurs.

Comme ce chiffrement est effectué par le fournisseur lui-même, c’est aussi lui qui en détient la clé. Ce modèle, simple à mettre en œuvre et totalement transparent pour l’utilisatrice ou l’utilisateur final, permet ainsi de profiter de plusieurs fonctionnalités courantes – prévisualisation des documents, recherche plein texte, synchronisation automatique, etc. – qui nécessitent souvent un accès temporaire au contenu en clair. Le déchiffrement s’effectue alors de manière éphémère, généralement en mémoire, le temps d’afficher ou de traiter les fichiers.

Mais cette architecture implique aussi que les documents ne sont jamais complètement inaccessibles. Même avec des procédures d’accès strictes, les données peuvent techniquement être consultées en cas de demande administrative, de piratage interne ou de faille de sécurité.