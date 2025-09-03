Métadonnées e-mail : ce que votre fournisseur standard peut voir (et comment s'en protéger)

Généralement adoptée par les PME, les messageries de Microsoft Outlook et Gmail sont pourtant particulièrement concernées. L’analyse d’un e-mail révèle un ensemble structuré de métadonnées. Chaque message comporte ainsi des champs techniques intégrés dans les en-têtes, lesquels permettent son acheminement, son identification et sa traçabilité.

Parmi les éléments systématiquement accessibles aux fournisseurs, notons par exemple :

L'expéditeur et destinataire, avec le nom et l’adresse e-mail de chaque partie (From, To, Cc, Cci). Les serveurs de Microsoft et Google y ont accès dans le cadre de la gestion des messages, qu’ils soient consultés via le web ou par logiciel dédié.

La date et l'heure : le champ Date inscrit avec précision le moment d’envoi du message, ce qui permet d’en reconstituer la chronologie. Par extension, il est donc possible de connaître la fréquence des échanges entre plusieurs correspondants identifiés.

L'objet du message : Outlook et Gmail conservent ce paramètre en clair, car il sert à l’indexation locale ainsi qu’aux notifications. Même lorsqu’un mail est chiffré, l’objet reste visible dans les en-têtes standards.

Les informations de connexion et routage : chaque passage sur un serveur laisse une trace horodatée (champ Received), indiquant l'itinéraire complet parcouru.

L’adresse IP d’origine, parfois masquée selon les configurations, figure dans certains contextes. Cela peut permettre d’estimer la provenance géographique du message.

Les informations sur pièces jointes : le nom des fichiers envoyés, leur type et leur taille s’ajoutent en métadonnées Content-Type. Leur existence est signalée même si l’accès au contenu nécessite une étape supplémentaire.

Authentification et suivi : des champs tels que Message-ID, Return-Path, ou des signatures électroniques (DKIM, SPF, DMARC) sont conservés pour le filtrage antispam, la gestion des réponses et la détection des usurpations.

Ce niveau de visibilité permet, pour Outlook comme pour Gmail, une gestion efficace du courrier, mais expose l’ensemble de ces traces à leur infrastructure, même lorsque le contenu du mail bénéficie d’un chiffrement partiel ou total. D'ailleurs, Google dispose même d'un outil pour analyser le contenu des en-têtes des emails. Puisque ces messageries sont gérées par des entreprises américaines, elles sont soumises au Cloud Act et peuvent être contraintes de transmettre ces métadonnées aux autorités américaines, même si elles sont stockées dans l’Union européenne.