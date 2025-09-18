L'utilisation de S/MIME dans Outlook ou d'OpenPGP dans Thunderbird permettent de chiffrer les messages. L'expéditeur utilise votre clé publique pour sécuriser son email et votre clé privée, associée à celle-ci, permettra quant à elle de le déchiffrer. Mais, dans la plupart des cas, il y a une limite technique fondamentale : les clés privées nécessaires au déchiffrement demeurent stockées exclusivement sur l'ordinateur sur lequel elles ont été créées.

Lorsqu'un message chiffré arrive sur les serveurs de messagerie traditionnels (Gmail, Outlook.com), il reste dans son état chiffré. Les interfaces webmail classiques ne disposent pas des clés privées nécessaires pour le déchiffrer. Le contenu du message est donc totalement illisible via un navigateur. Cette restriction s'applique également aux messages précédemment envoyés : un email chiffré expédié depuis Thunderbird le matin restera invisible dans l'interface webmail l'après-midi. Soulignons, par ailleurs, qu'il en va de même sur le smartphone puisque les applications mobiles classiques ne prennent pas en charge le chiffrement ou le déchiffrement. Il devient donc primordial d'avoir en permanence avec soi l'ordinateur spécifique où les clés sont stockées.

Et puisque votre clé privée est sur votre ordinateur, que se passe-t-il si ce dernier ne s'allume plus ? S'il a été volé ? À moins, d'avoir pensé à exporter votre clé sur un dispositif de stockage externe sécurisé, vous ne pourrez plus accéder à vos messages. Et à moins d'avoir désactivé l'accès simplifié à cette clé privée pour le déchiffrement dans le client mail, une tierce personne pourrait, elle, les consulter.