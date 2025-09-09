Mais bien entendu, la manière dont ces campagnes d'emailing sont opérées est également important. Cela affectera directement votre réputation, et vous permettra d'éviter la liste noire. Les fournisseurs de messagerie attribuent un score de réputation basé sur plusieurs critères comportementaux. Par exempe, on estime que le taux de signalements spam doit impérativement rester inférieur à 0,08% pour éviter les pénalités. Les bounces (emails retournés), causés par des adresses invalides, dégradent également cette réputation puisqu'ils témoignent d'envois massifs non qualifiés, et donc non ciblés pour des internautes ayant accepté de recevoir vos communications.

L'engagement des destinataires joue aussi un rôle central et peut affecter la légitimité de l'expéditeur. Un faible taux d'ouverture ou l'absence d'interactions peuvent déclencher des filtres anti-spam. La régularité et la progressivité des volumes d'envoi contribuent à établir une confiance durable avec les serveurs de messagerie.