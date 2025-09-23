Si on vous dit « espionnage industriel », vous penserez sans doute méthodes de piratage ultra-sophistiquées et hackers en hoodie dans un sous-sol désaffecté. Mais au risque de vous décevoir, la réalité est en fait bien plus banale.

Dans la majorité des cas, le point de départ coïncide avec… ce bon vieux mail piégé. Le phishing reste l’un des principaux vecteurs de vol d’informations, y compris dans des contextes d’espionnage ciblé, avec des variantes efficaces comme le vishing, le QR-phishing ou les attaques de fatigue MFA. Les attaquants passent aussi volontiers par des équipements exposés et vulnérables : passerelles d’accès distant mal configurées ou non patchées – VPN d’entreprise, solutions Citrix, appliances Ivanti –, services ERP ou CRM accessibles en ligne, voire un site compromis où leurs cibles ont l’habitude de se rendre.

Viennent ensuite les négligences dans la gestion des accès et des environnements techniques – un drive mal configuré, le compte d’un salarié toujours actif trois mois après son départ, des droits admin accordés en urgence et jamais révoqués. Parfois, c’est au niveau du prestataire que ça se joue, alors que la compromission d’un outil de support ou de gestion à distance (RMM, ScreenConnect, etc) ou un cloisonnement client insuffisant dans le cloud peuvent servir de tremplin pour rebondir chez plusieurs clients à la fois.

Le reste tient essentiellement à du relâchement ordinaire : un échange informel pendant un salon professionnel, un salarié sur le départ qui parle un peu trop, un ancien collaborateur recruté par un concurrent, une clé USB oubliée sur la table d’un café, un appareil non verrouillé, une connexion à un Wi-Fi public mal sécurisé, un document pro synchronisé sur son cloud personnel…