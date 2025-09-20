En parallèle des liens frauduleux insérés au sein des messages, les pièces jointes malveillantes peuvent parfois passer outre les filtres de spam. Dans ce cas, il est bon de repérer les formats dangereux. Aucune demande commerciale légitime n'accompagne des fichiers .exe, .scr ou .bat. Ces formats exécutables cachent presque systématiquement un malware.

Certains cybercriminels tentent de masquer ces formats en renommant les fichiers joints. Attention également aux doubles extensions trompeuses. Il pourrait vous arriver de recevoir un fichier de type "facture.pdf.exe". L'extension réelle est la dernière (.exe), pas celle qui vous rassure (.pdf).

Et quand bien même, un fichier PDF peut être vérolé ! Ce dernier peut contenir des macros malveillantes. Si vous n'attendez aucun document et que l'expéditeur est inconnu, ne l'ouvrez pas sans vérification préalable.

Mais oui, un commercial n'a pas forcément le temps de tout passer en revue pour s'assurer de la légitimité de tous ces messages. Pour ce faire il peut être judicieux d'utiliser des outils de sécurité tiers, à l'image de Proton Mail qui dispose de Phishguard pour analyser les expéditeurs tout en passant en revue les liens.