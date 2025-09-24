Amazon sort l’artillerie lourde pour les French Days avec une pluie de promos sur des produits très recherchés. iPad, écran gaming, SSD ou encore PC portable : les remises tombent et certaines sont déjà parmi les meilleures du moment. Voici les offres à ne surtout pas manquer.
C’est parti pour les French Days 2025 ! En ce mardi 24 septembre, Amazon lance officiellement ses premières vagues de réductions et met en avant des offres high-tech particulièrement attractives. Écran gaming LG, souris Logitech, SSD Lexar ou encore iPad Mini : les catégories phares sont au rendez-vous pour ce premier jour.
Le géant du e-commerce multiplie les remises et réserve déjà de très belles surprises sur des produits incontournables. Envie de profiter des meilleures promos du moment ? Découvrez notre sélection des 10 deals à saisir dès aujourd’hui !
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Les dernières ventes flash à saisir
- Écran PC Gaming LG Ultragear™ 27GS75Q-B.AEU27” à 179,99 € au lieu de 299,99 €.
- Apple iPad Mini (A17 Pro) à 549,00 € au lieu de 609,00 €.
- Souris Gaming RVB Sans Fil Logitech G502 X PLUS à 99,74 € au lieu de 169,00 €.
- Mini PC Beelink SER5 Pro à 329,00 € au lieu de 409,00 €.
- PC Portable Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 à 949,99 € au lieu de 1 499,99 €.
- SSD avec dissipateur Lexar Professional NM800 Pro 4 To à 269,99 € au lieu de 309,00 €.
- Caméra de Surveillance WiFi intérieure 360° Tapo 2.5K (4MP) à 22,99 € au lieu de 29,99 €.
- TV OLED Philips Ambilight 77” à 1 999 € au lieu de 2 999 €.
- Pack Lenovo Idea Tab 128 Go + Folio Keyboard + Stylet à 249,99 € au lieu de 299,99 €.
- Apple HomePod mini à 94,99 € au lieu de 109,99 € avec le code CARREFOUR15.
Des French Days taillés pour tous les besoins high-tech
Que vous soyez gamer, adepte de mobilité ou en quête d’un meilleur confort à la maison, cette sélection couvre l’essentiel. On retrouve des références comme l’écran LG Ultragear 27 pouces, pensé pour fluidifier vos sessions de jeu avec un taux de rafraîchissement élevé, mais aussi l’iPad Mini A17 Pro, compact et puissant pour travailler ou se divertir partout.
Les PC portables Lenovo et le Mini PC Beelink séduisent par leur polyvalence, tandis que la TV OLED Philips Ambilight promet une immersion visuelle de premier plan. Ces promos offrent donc une occasion rare d’accéder à du matériel reconnu, à des tarifs bien plus accessibles.
Nos conseils pour profiter au mieux des promos Amazon
Amazon multiplie les réductions pendant les French Days, mais toutes ne se valent pas. Pour faire de vraies économies, il est essentiel de savoir où regarder et comment réagir rapidement. Les ventes flash, par exemple, disparaissent parfois en quelques heures seulement. Avec les bons réflexes, vous pouvez cibler les meilleures offres sans tomber dans le piège des fausses bonnes affaires.
- Créez une liste d’envies et activez les alertes : Amazon vous informe automatiquement quand un produit baisse de prix.
- Surveillez les ventes flash quotidiennes : elles sont renouvelées plusieurs fois par jour et réservent souvent des pépites.
- Pensez à l’abonnement Prime : il donne accès à certaines offres en avant-première, en plus de la livraison rapide.
- Comparez les prix : vérifiez chez Fnac, Boulanger ou Cdiscount pour vous assurer que la promo est vraiment avantageuse.
- Explorez le reconditionné Amazon Renewed : une bonne façon d’acheter du matériel fiable, garanti et à tarif réduit.
- Consultez la sélection Clubic : nos équipes recensent chaque jour les promos les plus intéressantes pour vous faire gagner du temps.
- Visez les grandes périodes promo : French Days, Prime Day ou Black Friday sont les moments les plus propices pour saisir de vraies affaires.
Avec ces astuces simples, vous mettez toutes les chances de votre côté pour tirer parti des meilleures offres Amazon, sans passer des heures à comparer.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des French Days 2025.