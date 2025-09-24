C’est parti pour les French Days 2025 ! En ce mardi 24 septembre, Amazon lance officiellement ses premières vagues de réductions et met en avant des offres high-tech particulièrement attractives. Écran gaming LG, souris Logitech, SSD Lexar ou encore iPad Mini : les catégories phares sont au rendez-vous pour ce premier jour.

Le géant du e-commerce multiplie les remises et réserve déjà de très belles surprises sur des produits incontournables. Envie de profiter des meilleures promos du moment ? Découvrez notre sélection des 10 deals à saisir dès aujourd’hui !