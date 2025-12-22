Avec les promotions de fin d’année toujours actives, Amazon propose actuellement la Xiaomi Pad 7 à 244 € (dans un très beau coloris vert), contre 430,99 € à son lancement. On vous dit pourquoi cette offre mérite le détour pour Noël.
C’est un tarif significativement réduit pour une tablette qui combine performance, fluidité d’affichage et autonomie, ce qui en fait une option intéressante que vous cherchiez un appareil pour le divertissement, le télétravail ou les études.
Un affichage fluide et immersif
L’un des points forts de la Xiaomi Pad 7 est son écran refresh à 144 Hz. Une telle fréquence de rafraîchissement n’est généralement réservée qu’aux modèles haut de gamme :
- Fluidité améliorée : navigation plus lisse, transitions plus rapides, jeux plus réactifs
- Confort visuel : idéal pour les contenus dynamiques comme les vidéos, les jeux ou les pages web interactives.
- Grand format : une surface d’affichage qui se prête bien à la lecture, au streaming ou à la productivité.
Dans un contexte où la consommation de contenus augmente pendant les périodes de vacances et de fin d’année, un écran fluide fait une différence perceptible par rapport à la moyenne des tablettes.
Performances au rendez-vous
Sous le capot, la puce Snapdragon 7+ Gen 3 offre une combinaison de puissance et d’efficacité énergétique :
- Excellente réactivité pour les tâches quotidiennes : navigation, e-mails, visioconférences.
- Multitâche fluide : gestion de plusieurs applications ouvertes sans ralentissement notable.
- Gaming casual / modéré : bonne prise en charge de jeux Android gourmands.
Ce type de puce place la Xiaomi Pad 7 bien au-dessus des tablettes d’entrée de gamme, notamment pour ceux qui veulent un appareil capable de suivre un usage mixte (productivité + divertissement).
Autonomie et charge rapide
Pour une tablette, l’autonomie est un critère clé — et ici encore, la Xiaomi Pad 7 se défend bien :
- Batterie robuste offrant une autonomie confortable pour une journée complète d’utilisation mixte.
- Charge rapide : un atout pratique pour reprendre la route, charger entre deux activités ou limiter le temps de branchement.
Durant les périodes de voyages ou de réunions de famille, une autonomie solide et une recharge rapide améliorent nettement l’expérience d’utilisation.
Une connectivité adaptée à vos besoins
La tablette intègre une connectivité moderne :
- Wi-Fi rapide, compatible avec les normes récentes,
- Bluetooth pour accessoires (claviers, casques, souris),
- Possibilité d’usage avec stylet ou clavier externe pour la productivité.
Grâce à cela, la Xiaomi Pad 7 peut servir aussi bien à regarder des séries ou films qu’à écrire des documents, prendre des notes ou suivre des cours en ligne.
La Xiaomi Pad 7 à 244 € est l’une des meilleures offres du moment dans le domaine des tablettes performantes et polyvalentes. Son écran 144 Hz, sa puce Snapdragon 7+ Gen 3, son autonomie et sa charge rapide en font un choix plus que pertinent pour ce Noël 2025.
Les meilleurs deals services en ligne de décembre
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 799 € au lieu de 2097 € (-62%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €