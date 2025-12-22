L’un des points forts de la Xiaomi Pad 7 est son écran refresh à 144 Hz. Une telle fréquence de rafraîchissement n’est généralement réservée qu’aux modèles haut de gamme :

: idéal pour les contenus dynamiques comme les vidéos, les jeux ou les pages web interactives. Grand format : une surface d’affichage qui se prête bien à la lecture, au streaming ou à la productivité.

Dans un contexte où la consommation de contenus augmente pendant les périodes de vacances et de fin d’année, un écran fluide fait une différence perceptible par rapport à la moyenne des tablettes.