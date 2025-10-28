Les entreprises ont souvent pris l’habitude de verrouiller ce qu’elles conservent en interne, mais beaucoup moins ce qu’elles envoient. Et c’est bien là que le risque s’installe. Pour limiter ces dérives, tout l’enjeu consiste à reprendre la main sur les partages externes, en appliquant quelques réflexes simples et des réglages techniques qui font une vraie différence au quotidien.

La première mesure consiste à limiter les envois directs par mail et à privilégier le partage depuis un espace cloud professionnel. Ce type d’environnement, configuré avec des règles de sécurité adaptées, offre une vision claire des accès et permet de garder le contrôle sur la durée de vie des fichiers. Chaque lien peut exiger une authentification, être restreint à certains domaines et programmé pour expirer automatiquement. Les suites collaboratives les plus complètes permettent aussi de bloquer le téléchargement ou de limiter l’affichage à la lecture seule, ce qui réduit considérablement le risque de fuite sans nuire à la fluidité du travail.

Le chiffrement constitue l’autre pilier de cette sécurité minimale. Il doit s’appliquer aussi bien aux fichiers stockés qu’à ceux en transit, qu’il s’agisse d’un drive en ligne ou d’un envoi ponctuel à un prestataire. Dans ce dernier cas, la création d’une archive chiffrée en AES-256, avec un mot de passe transmis via un canal chiffré et dédié – une solution de partage de mots de passe plutôt qu’une messagerie classique – reste une méthode simple, fiable et rapide à déployer.