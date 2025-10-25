De nombreux guides promettent une disparition complète du radar grâce à des pratiques radicales : naviguer exclusivement sur Tor, faire tourner des machines virtuelles jetables, chiffrer chaque échange, nettoyer les métadonnées de tous les fichiers partagés, multiplier les adresses mail temporaires. Ces stratégies compliquent la tâche des pisteurs, mais aucune ne suffit à effacer vos traces numériques.

Les FAI conservent des journaux de connexion dans la plupart des pays, souvent sous l’effet d’obligations légales. On l’a vu, les grandes plateformes croisent tout ce qu’elles peuvent, les moteurs de recherche analysent chaque requête pour affiner les centres d’intérêt, et les régies publicitaires exploitent des empreintes techniques presque impossibles à masquer sans dégrader fortement l’expérience utilisateur.

Et même les outils pensés pour l’anonymat ont leurs limites. Tor, par exemple, protège bien contre l’analyse de trafic simple mais reste vulnérable face à des acteurs capables d’observer plusieurs points du réseau. Ses nœuds d’entrée et de sortie peuvent être surveillés, et une corrélation entre trafic entrant et sortant suffit parfois à remonter jusqu’à l’utilisateur. Les attaques ciblant les navigateurs ou les systèmes d’exploitation peuvent aussi compromettre la protection offerte. Sans compter que la moindre erreur humaine – se connecter à un compte personnel, réutiliser un identifiant, télécharger un fichier sans précaution – réduit à néant tous les efforts.

L’impression d’être « invisible » vient surtout du fait que la surveillance est silencieuse. Aucune alerte ne s’affiche quand un tracker publicitaire ajoute votre profil à une base de données ou quand votre FAI consigne vos connexions. Mais ces informations circulent bel et bien, et finissent par s’agréger.