Toutes les études s’accordent à le rabâcher : l’erreur humaine reste la première cause de compromission en entreprise, et le mot de passe faible reste le premier maillon cassant de la chaîne. Entre l’inévitable « Azerty123 », les variantes de l’année de naissance ou le nom du chien, ces choix restent monnaie courante. Ajoutez à cela la réutilisation du même identifiant sur plusieurs plateformes et vous obtenez une surface d’attaque idéale pour un attaquant un minimum persévérant.

Vient ensuite la question de la double authentification. Beaucoup d’entreprises la recommandent, peu la rendent obligatoire. Résultat, des comptes sensibles se retrouvent protégés par une simple combinaison adresse mail et mot de passe, exposée au phishing mais aussi au credential stuffing, c’est-à-dire à ces attaques automatisées qui testent des identifiants volés sur une multitude de services.

Le partage d’accès complique encore la situation. Faute de mieux, un identifiant circule parfois entre collègues dans une conversation Teams, un canal Slack ou un mail. Sur le moment, c’est pratique et personne n’y voit de mal, mais cela crée aussitôt des points de fuite. Qui conserve ce fichier ? A-t-il vraiment été supprimé après usage ? Bien souvent, la réponse reste floue, et l’entreprise perd la maîtrise de ses propres accès.

Il serait toutefois réducteur d’y voir uniquement de la mauvaise volonté. La pression du quotidien et la multiplication des outils grignotent peu à peu les réflexes de sécurité, et même les collaborateurs les plus consciencieux sont susceptibles de finir par inventer leurs propres méthodes pour aller plus vite. Mais ce sont justement ces raccourcis, tolérés faute de mieux, qui installent des fragilités durables et exposent l’entreprise à des fuites évitables et coûteuses.