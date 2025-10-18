Derrière chaque e-mail juridique se cache une responsabilité. Pour les avocats, le secret professionnel reste une obligation légale très concrète. L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précise qu’il couvre toutes les consultations adressées à un client, les correspondances échangées et les pièces du dossier. Ce texte, consultable sur Légifrance , s’applique quel que soit le support, papier ou numérique.

Si vous êtes avocat ou juriste, gardez à l’esprit qu’un simple e-mail peut suffire à violer ce secret lorsqu’il circule sans protection. Le Conseil national des barreaux rappelle que la confidentialité numérique a la même valeur déontologique que la confidentialité papier.

Et vous, particulier, n’imaginez pas que cette règle ne vous concerne pas. L’envoi d’un compromis de vente, d’un contrat de travail ou d’un relevé bancaire expose aussi des données sensibles. Une interception, et ces informations changent de main sans prévenir.

Transmettre un mail sans protection revient à déposer une enveloppe confidentielle dans un hall de gare. Vous ne savez pas qui regarde ni où elle finit. Avant de cliquer sur « Envoyer », relisez l’adresse du destinataire, évitez les boîtes personnelles et chiffrez les fichiers sensibles. Ce sont des gestes simples qui évitent des dégâts durables.