Les entreprises ne peuvent pas attendre qu’un incident survienne pour tester leur organisation. Chaque participant doit connaître ses missions : qui déclenche l’alerte, qui contacte la direction, qui analyse les journaux et qui communique à l’extérieur. Les équipes vont ainsi apprendre à coordonner leurs actions et à respecter les procédures internes.

Les PME représentent une cible fréquente, car elles disposent souvent de moins de ressources pour surveiller les anomalies. Comme on l'a détaillé sur Clubic, en 2024, l'ANSSI indiquait que sur les entreprises qu'elle avait répertoriées, 37% des attaques informatiques ont frappé les PME françaises et 17% ont touché les collectivités territoriales . Un exercice interne permet de vérifier que les sauvegardes sont accessibles, que les alertes déclenchent des actions rapides et que la communication circule correctement entre services.

Les exercices doivent reproduire les conditions d’une attaque réelle sans interrompre l’activité quotidienne. Les équipes peuvent identifier les points faibles, tester la prise de décision et ajuster les processus. Le guide ANSSI insiste sur l’importance d’un rythme soutenu et d’un suivi rigoureux. Chaque décision compte et chaque action doit être consignée.

Et pour garantir l'efficacité, il faut que tout le monde ait bien conscience de son utilité. Il faut dont inclure la direction, le service communication et les métiers dans ces simulations. Les participants comprendront l’importance des délais, des priorités et de la coordination. Les exercices d’une heure permettent d’évaluer rapidement la capacité de l’entreprise à réagir et à préserver ses opérations, tout en préparant les équipes à un incident réel.