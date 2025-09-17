C’est contre-intuitif, à plus forte raison quand les notifications s’accumulent et que les clients attendent une explication. Mais tant que les faits ne sont pas confirmés, mieux vaut résister à la tentation du message à chaud. Un point de situation publié trop vite peut induire en erreur, ou vous enfermer dans une promesse intenable.

Le bon tempo, c’est celui d’un premier message lisible, factuel, et directement centré sur ce que les clients ont besoin de savoir : ce qui se passe, qui est concerné, ce que l’entreprise met en place pour résoudre le problème, et surtout, à quel moment vous reprendrez la parole.

Ce cadrage est souvent plus important que le contenu lui-même. Même si la réponse technique prend du temps, le fait d’être proactif sur la communication montre que la situation est prise au sérieux.

Il faut aussi faire attention au ton. Il ne s’agit ni de rassurer à tout prix, ni de dramatiser les faits, mais de rester sobre, clair et assumé. Évitez les formules vagues ou alarmistes comme « panne majeure », « incident critique », ou à l’inverse « petit bug », qui laissent trop de place à l’interprétation. Préférez un vocabulaire simple, descriptif, orienté action, et ne faites aucune promesse que vous ne seriez pas en mesure de tenir quelques heures plus tard.