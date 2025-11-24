Vous recrutez sur LinkedIn. Vous prospectez des clients. Vous échangez avec des partenaires. Les pirates le savent et ont adapté leurs techniques. Check Point Research recense LinkedIn comme la quatrième marque la plus imitée en Q4 2024, avec 5% des attaques de phishing mondiales. Les faux profils se multiplient. Les messages semblent authentiques. Un recruteur qui vous contacte peut être un piège.

LinkedIn a bloqué ou supprimé 121 millions de faux comptes en 2023, soit 2,5 fois la base d'utilisateurs de la plateforme dans l'Union européenne. En 2024, ce chiffre a bondi à 156 millions de comptes factices détectés, une hausse de 29 % en un an. Le FBI a enregistré 193 407 plaintes pour phishing en 2024, causant plus de 70 milliards de dollars de pertes aux États-Unis.

Les attaques basées sur l'ingénierie sociale ont progressé de 141 % dans les six derniers mois de 2024. Concrètement, vous utilisez LinkedIn pour développer votre activité. Les attaquants aussi.