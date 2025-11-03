En 2024, selon le baromètre CESIN 2025, 47 % des entreprises françaises ont subi au moins une cyberattaque réussie, un chiffre stable par rapport à 2023. Parmi elles, 42 % ont déclaré une fuite de données, soit une hausse de 11 points par rapport à l’année précédente. Les menaces touchent toutes les tailles d’organisations, des grandes entreprises aux TPE et PME. Les attaques les plus fréquentes sont le phishing, les rançongiciels et les dénis de service, souvent facilitées par des comptes non supprimés ou des systèmes non mis à jour. L’ANSSI a recensé plus de 4 300 incidents signalés en 2024, soit 15 % de plus qu’en 2023. Le coût moyen d’une attaque est estimé à 58 600 euros selon la Fevad. Un état des lieux suffisant pour vérifier si votre dispositif de cybersécurité est adapté ou s’il faut le renforcer.