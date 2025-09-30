C’est le cœur du dispositif cyber. L’entreprise doit reprendre la main sur tous les accès sensibles (outils métiers, services cloud, CRM, ERP, outils de déploiement, consoles publicitaires, noms de domaine, plateformes de publication) et assainir la chaîne d’authentification.

Les rôles d’administrateur, de gestionnaire de facturation et d’utilisateur principal doivent être attribués à des comptes internes et supervisés. Les facteurs d’authentification (2FA, clés physiques, applications mobiles) doivent être réinitialisés ou récupérés, et les accès personnels désactivés. Les postes personnels utilisés à des fins professionnelles, notamment dans les contextes BYOD, doivent être audités, et les données, secrets ou documents professionnels qu’ils contiennent, rapatriés ou effacés en accord avec la personne concernée. Si un MDM est en place, vérifiez que le poste est bien enrôlé et qu’un effacement sélectif est possible.

Par la même occasion, prévoyez des comptes de secours « break-glass », remplacez partout les contacts et méthodes de récupération personnels par des adresses d’équipe, révoquez les sessions actives, désactivez les comptes dans l’IdP, vérifiez la propagation du déprovisionnement via SCIM, régénérez les secrets (clés API, JWT, clés SSH), mettez à jour les certificats, contrôlez les webhooks, transférez les domaines vers des comptes internes, vérifiez les droits d’écriture dans les dépôts, chaînes de publication et pipelines.

Pensez aussi à faire une passe spécifique sur les messageries pour supprimer règles de transfert et délégations résiduelles, puis une passe sur les applications OAuth accordées par la personne sortante. À l’arrivée, tous les accès doivent être exclusivement rattachés à des comptes détenus par l’entreprise.