Au-delà de ce qui peut intéresser les cybercriminels, c'est aussi la réputation de votre entreprise qui est en jeu lorsqu'elle subit une intrusion.

Si vos systèmes critiques restent bloqués plusieurs heures, la production et la livraison peuvent être interrompues, et les commandes clients s’accumulent en attente. Les équipes se retrouvent alors avec des tâches en retard et des flux de travail paralysés.

Les données financières compromises entraînent des risques de détournement de fonds ou d’usage frauduleux. Même quelques fichiers sensibles exposés peuvent déclencher des pertes économiques immédiates et des complications administratives.

Lorsqu’un accès non autorisé touche les informations personnelles des clients ou des employés, la CNIL peut exiger une notification de violation de données sous 72 heures. Un tel incident peut remettre en question la réputation de l’entreprise et fragiliser la confiance des partenaires.

En cas d'indisponibilité de vos serveurs de messagerie interne ou des outils de communication, le temps alloué aux décisions se restreint, les projets en cours traînent et votre stratégie commerciale ou marketing patît de ces délais critiques.

À terme, ces incidents répétés ou prolongés peuvent entraîner une perte durable de chiffre d’affaires. Dans certains cas, des PME mettent fin à leur activité moins de deux ans après un ransomware, faute de moyens pour récupérer leurs systèmes et données.

Il est temps d'agir.