Qesaco

J’aimerai savoir si, au-delà de constater et annoncer que nos données sont volées, le ou les fonctionnaires (ici en tous les cas) responsables permettant ces intrusions sont sanctionnés ?

Les compétences informatiques sont elles uniquement du côté des hackers qui , eux, trouvent des failles alors que ceux qui développent et gèrent ces outils ont des oeillères et de la marmelade en guise de neurones ?

C’est tous les jours ces annonces et les pauvres victimes n’ont qu’à subir …