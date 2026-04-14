Dès la détection de l'intrusion, le ministère a enclenché les procédures habituelles, avec suspension du service touché, ouverture d'une cellule de crise, signalements à l'ANSSI (le gendarme national de la cybersécurité) et à la CNIL, sans oublier le dépôt de plainte. Dans la foulée, le ministère a annoncé le déploiement de la double authentification sur le service concerné, qui demande de confirmer son identité via un second canal, un SMS ou une application dédiée, par exemple. Un ajout bienvenu, mais qui soulève une question gênante, presque hallucinante en 2026 : pourquoi n'était-il pas déjà en place ?