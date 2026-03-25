Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous), à la tête des différents Crous français, vient de produire un communiqué dans lequel il annonce que son site mesrdv.etudiant.gouv.fr a été la cible d'une attaque informatique, ayant entraîné « une exfiltration de données ».

« Dès la détection de cet incident, les accès concernés ont été immédiatement sécurisés et une investigation technique approfondie a été engagée afin d’en identifier les causes, de mesurer le nombre de personnes susceptibles d’avoir été impactées et d’éviter qu’une situation similaire ne se reproduise » a cherché a rassurer l'institution. Sauf qu'entre-temps, les données de 774 000 personnes, collectées sur dix ans, ont pu être dérobées.