La liste des entités françaises victime d'une cyberattaque s'allonge encore. Cette fois, c'est au tour de la CFDT de voir des données de ses adhérents être dérobées.
On se demande aujourd'hui quand ça va s'arrêter. Chaque semaine ou presque, il semble que l'on doive entendre parler d'une nouvelle entreprise ou institution française victime de piratage. Et cette semaine, c'est presque tous les jours semble-t-il ! Car après l'annonce de la potentielle compromission de 1,2 million comptes bancaires, à la suite de l'intrusion d'un hacker dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA), c'est au tour de la CFDT de communiquer sur un piratage.
Des données d'adhérents CFDT récupérées par des pirates
À la fin, en restera-t-il au moins une ? Pour reprendre la fameuse phrase de Highlander. On parle ici évidemment d'entités importantes en France qui ne subiraient pas une cyberattaque, avec, la clé, des données personnelles en fuite.
Car on a l'impression aujourd'hui d'être dans un fiasco structurel, où chaque institution attend son tour pour annoncer avoir été piratée. Cette fois, c'est le syndicat de la CFDT qui indique, dans un communiqué en date du mercredi 18 février, avoir été « victime d’une attaque informatique impliquant un téléchargement illégal de fichiers contenant des données personnelles d'adhérents. »
La CFDT se dit « consciente des risques »
La confédération syndicale explique avoir réagi rapidement, et avoir « isolé et stoppé le serveur hébergeant ses applications dès qu'elle a eu connaissance de cette intrusion. » Trop tard, une fois encore, pourrait-on dire, avec comme souvent des informations qui pourront être à l'avenir utilisées dans des campagnes de phishing.
« La CFDT, consciente des risques que cette fuite de données pourrait entraîner, met tout en œuvre pour en limiter les effets » a-t-il par ailleurs été précisé. Une investigation est actuellement menée pour démêler les détails de cette opération, une plainte a aussi été déposée, alors que la CNIL et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) ont été informées du problème.