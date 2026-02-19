À la fin, en restera-t-il au moins une ? Pour reprendre la fameuse phrase de Highlander. On parle ici évidemment d'entités importantes en France qui ne subiraient pas une cyberattaque, avec, la clé, des données personnelles en fuite.

Car on a l'impression aujourd'hui d'être dans un fiasco structurel, où chaque institution attend son tour pour annoncer avoir été piratée. Cette fois, c'est le syndicat de la CFDT qui indique, dans un communiqué en date du mercredi 18 février, avoir été « victime d’une attaque informatique impliquant un téléchargement illégal de fichiers contenant des données personnelles d'adhérents. »