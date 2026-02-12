Le slogan de Darty, vous vous en souvenez ? « Le contrat de confiance ». Eh bien, l'adage ne semble pas pouvoir s'appliquer à la question de la sécurisation des données clients, l'enseigne venant d'annoncer à son tour avoir été victime d'une cyberattaque.

Elle a ainsi indiqué au Figaro que les données personnelles de 80 000 clients avaient été volées par les pirates. « Cet incident de sécurité a entraîné un accès non autorisé à des données hébergées chez un de nos prestataires » a-t-il ainsi été résumé.