L'enseigne française spécialisée dans l'électroménager est à son tour victime d'un piratage. Cette fois, ce sont 80 000 clients qui voient leurs données tomber entre les mains de hackers !
C'est une épidémie qui ne semble pas avoir de fin. Les grandes entreprises françaises sont en effet chacune leur tour la cible de cyberattaques, qui permettent à chaque fois de récolter des données personnelles. La vague est telle qu'elle touche même des institutions publiques - l'URSSAF encore dernièrement. Résultat, un « à qui le tour ? » domine aujourd'hui en France. Et pour cette semaine, c'est le tour de Darty !
Les données personnelles de 80 000 clients de Darty récupérées par les pirates
Le slogan de Darty, vous vous en souvenez ? « Le contrat de confiance ». Eh bien, l'adage ne semble pas pouvoir s'appliquer à la question de la sécurisation des données clients, l'enseigne venant d'annoncer à son tour avoir été victime d'une cyberattaque.
Elle a ainsi indiqué au Figaro que les données personnelles de 80 000 clients avaient été volées par les pirates. « Cet incident de sécurité a entraîné un accès non autorisé à des données hébergées chez un de nos prestataires » a-t-il ainsi été résumé.
Des données plus particulières concernant le logement ont aussi été dérobées
« Les données potentiellement impactées concernent les informations traitées par l'outil de gestion des rendez-vous de conception Cuisine » a ajouté Darty. Dans le lot, on retrouve les habituels informations récupérées dans ce genre de cas, à savoir : nom, prénom, adresse (mail et physique), numéro de téléphone.
Mais dans le cas particulier de Darty, d'autres données particulière sont tombées dans le sac des voleurs : la « typologie de logement pour l'ameublement d'une cuisine, [le] budget maximum et minimum pour la conception d'une cuisine, [le] nombre d'électroménagers à acheter et à conserver. » Seuls les mots de passe et les informations bancaires ont échappé - comme souvent - à cette opération.