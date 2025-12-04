Le service Presse de Leroy Merlin doit à son tour communiquer sur une cyberattaque. Le spécialiste du bricolage et de la décoration a en effet été l'objet d'une attaque, qui a touché plusieurs centaines de milliers de clients possédant un compte de fidélité chez le distributeur.

Comme souvent dans ces cas, les informations les plus importantes que sont les données bancaires et les mots de passe ne sont pas concernés. Il s'agit ici de « données de contact » qui ont été dérobées, soit les noms et prénoms, les adresses physiques et mail ainsi que le numéro de téléphone.