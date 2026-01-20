Un nouveau hack a récemment eu lieu contre une entité publique française. Cette fois, il s'agit d'une institution de Bourgogne-Franche-Comté.
Comme nous l'a encore récemment rappelé l'attaque de grande ampleur qui a fait très mal à La Poste lors des dernières fêtes, la France est particulièrement fragile face aux cyberattaques. Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour trouver un nouvel exemple de cette faiblesse, qui a tapé du côté de l'Est de la France.
Plus de 280 000 victimes potentielles d'un piratage du côté de la Bourgogne-Franche-Comté
Il y a du grabuge du côté du site de la carte avantages jeunes de Bourgogne-Franche-Comté, fournie par le Centre régional d'information jeunesse (CRIJ). France Bleu indique en effet que ce site a été la cible d'une cyberattaque le 8 janvier dernier, dont les conséquences sont maintenant connues.
Car un hacker a mis en vente ces derniers jours les données de 282 906 utilisateurs de la carte jeune de cette grande région sur le dark web. Une vérification menée a permis de confirmer qu'il s'agissait bien des informations dérobées à l'occasion du piratage du début du mois.
Toujours le même genre d'informations volées
« À ce stade, il est important de préciser qu'aucune donnée sensible n'est concernée par cet incident notamment les données bancaires, mots de passe ou informations financières. Les données potentiellement exposées concernent uniquement des informations d'identification et de contact » a expliqué le CRIJ dans un communiqué.
Les informations en question sont donc les noms, prénoms, adresses (mails et physiques) et numéros de téléphone. Cette attaque est pour le moment assez similaire à celles que l'on a pu découvrir ces dernières années, avec des informations surtout utiles pour produire des campagnes de phishing plus ou moins personnalisées (et donc de plus grande efficacité). À des fins de sécurité, le CRIJ préconise tout de même que tous les détenteurs de la carte jeune de Bourgogne-France-Comté changent leur mot de passe le plus rapidement possible.