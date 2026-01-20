Il y a du grabuge du côté du site de la carte avantages jeunes de Bourgogne-Franche-Comté, fournie par le Centre régional d'information jeunesse (CRIJ). France Bleu indique en effet que ce site a été la cible d'une cyberattaque le 8 janvier dernier, dont les conséquences sont maintenant connues.

Car un hacker a mis en vente ces derniers jours les données de 282 906 utilisateurs de la carte jeune de cette grande région sur le dark web. Une vérification menée a permis de confirmer qu'il s'agissait bien des informations dérobées à l'occasion du piratage du début du mois.