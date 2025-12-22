Pour que chacun ait une idée de ce dont on parle, une attaque DDoS, ou attaque par déni de service, consiste à inonder un site internet, un réseau ou tout autre service d'un très grand nombre de requêtes ou connexions, qui ne servent qu'un seul but : faire tomber le site, le réseau ou le service en question. Dans le cas du groupe La Poste, c'est l'interconnexion entre un datacenter et le réseau internet qui est touchée.