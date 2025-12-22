[Information Clubic] Outre la mise à l'arrêt de La Banque Postale et de La Poste, une partie du secteur bancaire français est victime d'une sévère cyberattaque lundi matin, de type DDoS. Les clients ne parviennent plus à accéder à leurs services.
Pour illustrer ce qui se passe notamment du côté de La Poste ce lundi 22 décembre 2025, la meilleure image que nous pourrions vous donner, sans même tomber dans le sensationnalisme, c'est celle du « carnage ». Depuis environ 6h30 ce matin, La Banque Postale et la quasi-totalité des services de La Poste sont inaccessibles. Selon nos informations, il s'agit d'une cyberattaque. Celle-ci toucherait également deux autres établissements, Caisse d'Épargne et Banque Populaire.
Le groupe La Poste sévèrement frappé par une cyberattaque
Si vous êtes client de La Banque Postale, que vous souhaitez expédier un colis via le service Colissimo, ou consulter votre coffre-fort numérique Digiposte lundi, vous devez vous armer de patience. Une attaque informatique de type DDoS touche La Poste, comme le confirme à Clubic une source interne chez un partenaire du groupe.
Pour que chacun ait une idée de ce dont on parle, une attaque DDoS, ou attaque par déni de service, consiste à inonder un site internet, un réseau ou tout autre service d'un très grand nombre de requêtes ou connexions, qui ne servent qu'un seul but : faire tomber le site, le réseau ou le service en question. Dans le cas du groupe La Poste, c'est l'interconnexion entre un datacenter et le réseau internet qui est touchée.
D'où le fait que de très nombreux services (Banque Postale, Colissimo, étiquetage, affranchissement, distribution des colis, Digiposte) soient en panne à un peu plus de 48 heures du réveillon de Noël. La situation est si grave que la direction du groupe a donné l'autorisation de fermer certains bureaux de poste. Notons que les paiements, eux, sont exclus de tout problème, car ces derniers transitent depuis un flux spécifique, qui ne passe pas par le datacenter meurtri.
De multiples services touchés ou à l'arrêt, et d'autres banques impactées
Certains doivent se demander ce qui s'est passé un peu plus tôt, samedi 20 décembre, lorsque les services de La Poste et de La Banque Postale furent déjà inaccessibles pendant environ quatre heures ? Il s'agissait déjà, toujours selon nos informations, d'une attaque DDoS, donc d'une cyberattaque. Les attaquants semblent donc bien avoir pris pour cible la première banque de France, et les multiples services du groupe postal.
Nous sommes au début d'une semaine décisive pour de nombreux français, qui espèrent envoyer en dernière minute ou recevoir leurs colis et cadeaux de Noël. Si, plus tôt ce matin, nous vous informions que les services Colissimo (affranchissement, étiquetage etc.) étaient dans leur quasi-totalité impactés, des livraisons peuvent être assurées, nous dirons, « à l'ancienne », sans terminal électronique.
Deux autres grandes banques françaises, Caisse d'Épargne et Banque Populaire, tournent aussi au ralenti ce matin. Si nous ne pouvons pas l'assurer à 100% pour ces deux dernières, il est fort probable que les deux établissements soient frappés par une cyberattaque du même type, provenant sans doute aussi du même acteur, dont on ignore l'identité.