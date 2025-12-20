À quelques jours de Noël, plusieurs services majeurs du groupe La Poste sont en panne, ce samedi. La Banque Postale et le suivi Colissimo ne fonctionnent pas. De nombreux Français sont impactés.
Pour le groupe La Poste, ce samedi 20 décembre 2025 ressemble presque à un black-out. Depuis plusieurs dizaines de minutes, les signalements arrivent par milliers partout en France, pour déplorer la panne de tel ou tel service de l'entreprise française. La Banque Postale, le services en ligne de La Poste et Digiposte sont par exemple touchés.
La Banque Postale en panne, le site web et l'application mobile sont inaccessibles
Faisons donc le point. Commençons par, sans doute, le pan le plus critique actuellement inaccessible pour les clients : la Banque Postale. Le site de la banque est soit indisponible, soit « cassé » lorsque celui-ci s'ouvre après un très long temps de réponse.
Outre le site internet, l'application La Banque Postale ne s'ouvre pas également, comme nous avons pu le constater. Le message « le service est momentanément indisponible. Nous mettons tout en oeuvre pour résoudre le problème au plus vite », indique la banque de façon assez basique. Certains clients
Les services Colissimo et Digiposte ne répondent plus également
Le site de suivi Colissimo connaît aussi des soucis. Certains clients disent ne pas réussi à être livrés. Une source indique même à Clubic que les marchands qui doivent expédier un paquet ne peuvent pas créer leur étiquette d'envoi pour le moment.
Le problème est donc conséquent. Même le service Digiposte, le coffre-fort numérique de La Poste, ne répond plus ce samedi après-midi. Pour l'instant, le groupe La Poste n'a pas officiellement réagi.