Cette fin d'année 2025 est en train de tourner à la malédiction chez Cloudflare. Après une panne mondiale qui aura duré plus de 6 heures il y a moins d'un mois, le service d'hébergement était encore une fois frappé par un incident ce vendredi 5 décembre 2025. De très nombreux sites sont restés inaccessibles en France notamment, pendant un bon quart d'heure. Alors quel est l'état de la situation ?