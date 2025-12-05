Le géant Cloudflare, qui fait tourner plus de 20% de l'Internet mondial, a encore failli ce vendredi matin. Une panne l'a affecté, fort heureusement beaucoup plus courte que la précédente.
Cette fin d'année 2025 est en train de tourner à la malédiction chez Cloudflare. Après une panne mondiale qui aura duré plus de 6 heures il y a moins d'un mois, le service d'hébergement était encore une fois frappé par un incident ce vendredi 5 décembre 2025. De très nombreux sites sont restés inaccessibles en France notamment, pendant un bon quart d'heure. Alors quel est l'état de la situation ?
Cloudflare, une panne qui fait une nouvelle fois tâche !
Peu avant 9h du matin vendredi, Cloudflare est tombé en panne ! L'entreprise, qui constitue l'un des plus grands réseaux de l'internet mondial, était touchée par « des problèmes qui affectent le tableau de bord Cloudflare et les API associées », comme elle l'explique dans ses status.
« Les clients utilisant le tableau de bord et les API Cloudflare sont impactés : des requêtes peuvent échouer et/ou des erreurs peuvent s'afficher », a-t-elle ajouté. En France, les sites ou services en ligne comme Vinted, Decathlon, Carrefour, Zoom, Doctolib ou encore Shopify ne répondent plus.
Cette fois, la panne n'aura pas duré des heures ! Les équipes de Cloudflare ont été plus que réactives, puisqu'un correctif a très exactement été déployé à 9h12, soit une vingtaine de minutes après le début de l'incident.