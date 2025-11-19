Ce fichier contenait habituellement une soixantaine d'« empreintes » permettant à l'intelligence artificielle de Cloudflare de détecter les bots. Avec les doublons, il explose à plus de 200 entrées. Le problème, c'est que le logiciel qui le traite a une limite de sécurité fixée à 200 éléments maximum, pour éviter une consommation excessive de mémoire. Quand le fichier défectueux se propage sur les milliers de serveurs du réseau, c'est l'hécatombe. Les machines plantent les unes après les autres et renvoient des erreurs 500 aux internautes du monde entier.