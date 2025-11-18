Aisuru s’impose aujourd’hui comme l’un des réseaux d’objets compromis les plus agressifs, nourri par un ensemble hétérogène de caméras IP, de routeurs vulnérables, d'enregistreurs NVR, de chipsets et, plus généralement, de tout ce qui traîne dans le parc IoT mondial, et l'on estime que la taille du botnet oscille entre 300 000 et 500 000 machines actives.

Ces derniers mois, Aisuru n’a cessé de multiplier les signaux d’activité, enchaînant des offensives toujours plus intenses. En septembre, Cloudflare avait ainsi dû encaisser une charge mesurée à 22,2 térabits par seconde pour un débit instantané de 10,6 milliards de paquets par seconde. L’épisode n’avait duré qu’une quarantaine de secondes, mais suffisait à démontrer la capacité du botnet à concentrer sa puissance sur des fenêtres très courtes, souvent les plus difficiles à absorber pour les infrastructures ciblées. Quelques semaines plus tôt, les équipes de recherche de Qi’anxin avaient attribué à Aisuru une autre offensive d’approximativement 11,5 térabits par seconde, en estimant que près de 300 000 appareils avaient alors été mobilisés pour mener l’assaut.

L’activité du botnet s’est également invitée sur un terrain plus inhabituel, après que Brian Krebs, journaliste spécialisé en cybersécurité, a constaté que plusieurs domaines liés au réseau s’étaient hissés en tête du classement public de Cloudflare Radar, fondé sur le volume de requêtes DNS adressées au résolveur 1.1.1.1. L’avalanche de trafic générée par les appareils compromis avait suffi à propulser ces domaines au-dessus de ceux d’Amazon ou de Microsoft, avant que Cloudflare ne finisse par les retirer de son classement. Une décision rare, qui témoigne de la capacité d’un botnet de cette ampleur à déformer jusqu’aux indicateurs de popularité pourtant censés refléter l’activité réelle du web.

Bref, s’il ne fallait retenir que des conseils évidents : mettez vos appareils à jour, y compris les firmwares de vos routeurs et de vos ampoules connectées, changez les identifiants par défaut, désactivez les services dont vous n’avez pas besoin et isolez autant que possible votre parc IoT du reste du réseau. Si certains de vos équipements ne reçoivent plus de mises à jour, remplacez-les dans la mesure du possible avant qu’ils ne facilitent la vie des botnets Mirai-like.

Microsoft encourage par ailleurs les pros à s’assurer que leurs applications accessibles depuis Internet sont en mesure d’absorber une hausse soudaine de trafic sans s’effondrer, grâce à des protections capables de repérer et de filtrer des assauts DDoS, généralement dissimulés derrière des requêtes en apparence légitimes.