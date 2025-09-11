À la différence de l’offensive récemment stoppée par Cloudflare, qui a atteint un débit de 11,5 Tbps en seulement 35 secondes, l’objectif ici n’était pas de saturer la bande passante, mais de mettre à mal les équipements censés filtrer le trafic. En clair, plutôt que d’occuper toute la largeur du tuyau, comme dans une attaque (hyper-)volumétrique classique, l’assaut a misé sur l’émission ultra-rapide de paquets légers pour asphyxier les capacités de traitement des systèmes justement censés bloquer ce genre d’attaque.