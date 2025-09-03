Comprendre les attaques DDoS volumétriques

Les attaques DDoS volumétriques cherchent à saturer la bande passante ou les ressources réseau d’un service jusqu’à provoquer son indisponibilité. Plusieurs techniques sont couramment utilisées pour y parvenir.

La plus classique reste le SYN flood, qui consiste à envoyer un grand nombre de requêtes de connexion TCP sans jamais les finaliser. Le serveur visé maintient ces connexions incomplètes en attente, jusqu’à ce que ses ressources soient épuisées, bloquant les connexions légitimes.

Autre technique fréquente, l’amplification SSDP repose sur l’exploitation de services réseau mal configurés. Une simple requête, envoyée à un serveur tiers, peut générer une réponse bien plus volumineuse redirigée vers la victime. Ce type d’amplification peut multiplier le trafic initial par 10, voire 100.

Enfin, les botnets issus de variantes de Mirai continuent de jouer un rôle clé dans les campagnes les plus massives. Composés d’objets connectés compromis – caméras IP, routeurs domestiques ou parfois NAS – ces réseaux de machines infectées permettent de générer un trafic important depuis des milliers de points répartis dans le monde.

Souvent, ces méthodes sont combinées dans des attaques dites multi-vectorielles, conçues pour submerger les défenses et compliquer les tentatives de mitigation en temps réel.