L’attaque n’aura duré que quarante secondes, mais elle a suffi à doubler le précédent pic annoncé début septembre. Derrière ces chiffres, la difficulté n’est pas seulement de gérer un flux colossal de données, mais aussi d’absorber la charge imposée aux pare-feu, routeurs et équilibreurs de charge qui se retrouvent submergés par des milliards de requêtes en quelques instants.

Cloudflare est restée discrète sur les détails techniques, mais le contexte des derniers mois en dit long. Après un pic à 7,3 Tbps en juin puis 11,5 Tbps en août, le seuil des 20 Tbps a donc officiellement été franchi en ce mois de septembre. Si les records s’enchaînent, c’est aussi parce que les botnets grossissent à vue d’œil. DanaBot, tombé au printemps après avoir enrôlé plus de 300 000 machines, ou Rapper Bot, démantelé cet été après avoir atteint 6 Tbps, montrent à quel point ces réseaux offrent aujourd’hui une puissance de frappe capable de faire plier même les infrastructures les mieux armées.

On en profitera également pour rappeler qu’en 2025, Cloudflare affirme avoir déjà bloqué plus de 700 attaques dépassant le térabit par seconde ou le milliard de paquets par seconde, soit une moyenne de huit par jour. Des assauts jadis exceptionnels devenus presque routiniers.