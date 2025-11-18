« Cloudflare a identifié et enquête sur un problème susceptible d'affecter plusieurs clients. Plus de détails seront communiqués dès que de nouvelles informations seront disponibles », écrivait l'entreprise il y a quelques minutes. Le problème évoqué se manifeste par des coupures d'accès plus ou moins brèves, ou plus ou moins longues, c'est selon. Dans le détail, vous pourrez rencontrer des erreurs 500, ou un dysfonctionnement du tableau de bord et de l'API Cloudflare.