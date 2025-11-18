L'hébergeur de sites web Cloudflare, l'un des plus importants au monde, connaît une panne ce mardi qui provoque la panique chez de nombreux utilisateurs, gestionnaires et entreprises.
« Le réseau mondial Cloudflare rencontre des problèmes ». Le message, posté par l'entreprise cloud elle-même, date de 12h48 ce mardi. Le géant américain, qui héberge notamment des services comme ChatGPT, des jeux comme League of Legends (LoL) ou encore votre média préféré Clubic, connaît un incident qui l'a poussé à ouvrir une enquête.
Cloudflare confirme l'incident et enquête
Ce n'était pas à l'heure du laitier, comme le chante Sardou, mais à l'heure du déjeuner de midi. Depuis environ 12h ce mardi, de très nombreux sites, plateformes ou services sont perturbés par un incident qui affecte Cloudflare.
« Cloudflare a identifié et enquête sur un problème susceptible d'affecter plusieurs clients. Plus de détails seront communiqués dès que de nouvelles informations seront disponibles », écrivait l'entreprise il y a quelques minutes. Le problème évoqué se manifeste par des coupures d'accès plus ou moins brèves, ou plus ou moins longues, c'est selon. Dans le détail, vous pourrez rencontrer des erreurs 500, ou un dysfonctionnement du tableau de bord et de l'API Cloudflare.
Contacté par Clubic, Cloudflare n'a pas encore publiquement réagi. Mais il y a près d'une heure, la société signalait sur sa page dédiée aux incidents en cours que son « fournisseur de portail d'assistance rencontre actuellement des problèmes ». Ces derniers font que des clients de Cloudflare « peuvent rencontrer des difficultés pour consulter ou répondre aux demandes d'assistance ».