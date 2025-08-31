Les problèmes bancaires persistent ce dimanche pour des milliers de clients français. Après la panne massive du Crédit Mutuel-CIC de la veille, des difficultés d'accès aux applications et sites web touchent d'autres établissements.
Ce dimanche 31 août à la mi-journée, la situation reste tendue pour de nombreux clients bancaires. Le groupe Crédit Mutuel-CIC avait pourtant annoncé samedi soir avoir résolu son « dysfonctionnement interne » survenu entre 17h20 et 19h30. Mais ce matin, les témoignages continuent d'affluer, avec des applications inaccessibles et des connexions impossibles. Le Crédit Agricole fait aussi l'objet de problèmes d'accès, pour ce qui devient un week-end cauchemardesque de pré-rentrée. Faisons le point.
Un dimanche matin sous le signe des bugs persistants pour plusieurs banques françaises
« Bonjour, toujours impossible à 12h de se connecter », témoigne encore aujourd'hui un client du Crédit Mutuel sur les plateformes de signalement. Les problèmes d'accès aux applications et sites bancaires s'accumulent depuis samedi. Entre les messages d'erreur et les authentifications qui échouent, l'accès aux comptes devient un parcours d'obstacles pour de nombreux Français.
La situation est pesante, d'autant plus qu'elle survient à la veille de la rentrée, et à la fin de vacances. Les virements restent bloqués pour certains, les consultations de soldes impossibles pour d'autres. « Application mobile et site internet indisponibles suite à une maintenance », indiquent plusieurs clients qui essaient d'accéder désespérément à leur compte bancaire. Est-ce une maintenance non annoncée, une cyberattaque ou un autre type d'incident ? Pour le moment, il est difficile d'obtenir des réponses.
Au-delà du duo Crédit Mutuel-CIC, d'autres établissements signalent des difficultés. « Problème de connexion, impossible d'accéder aux comptes à midi aujourd'hui 31/08 », rapporte un client du Crédit Agricole. Les problèmes semblent toucher diverses fonctionnalités, comme les virements. Et ces derniers se mêlent aux erreurs techniques sur les espaces professionnels, avec pour certains des cartes virtuelles inutilisables.
Des clients dans le flou face au silence des établissements
L'absence de communication claire ce dimanche contraste avec la communication de samedi soir. Hier, le Crédit Mutuel avait en effet rapidement publié un communiqué sur X pour s'excuser. Le silence radio de ce dimanche laisse les clients sans réponse. « Franchement ça commence à m'énerver depuis samedi 12h », s'agace un utilisateur face à l'absence d'informations.
Les plateformes de signalement comme Downdetector et TotalBug croulent sous les témoignages. Certains clients du Crédit Mutuel affirment que leurs cartes « ne fonctionnent toujours pas » . D'autres, comme nous l'expliquions, évoquent des problèmes survenus dès samedi midi, bien avant l'heure officielle de la panne annoncée à 17h20.
Tout cela inquiète évidemment sur la capacité des infrastructures bancaires du pays à gérer ces incidents graves. Entre les pannes résiduelles non résolues et les nouveaux bugs, les établissements sembleraient presque naviguer à vue. Une situation d'autant plus préoccupante que les virements instantanés, censés fonctionner 7j/7, restent l'une des rares alternatives opérationnelles pour les transactions urgentes. On dit que la patience est la mère de toutes les vertus. Il va encore en falloir aujourd'hui.