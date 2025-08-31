La situation est pesante, d'autant plus qu'elle survient à la veille de la rentrée, et à la fin de vacances. Les virements restent bloqués pour certains, les consultations de soldes impossibles pour d'autres. « Application mobile et site internet indisponibles suite à une maintenance », indiquent plusieurs clients qui essaient d'accéder désespérément à leur compte bancaire. Est-ce une maintenance non annoncée, une cyberattaque ou un autre type d'incident ? Pour le moment, il est difficile d'obtenir des réponses.